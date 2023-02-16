Годовая прибыль банка Standard Chartered выросла на 28%

По итогам 2022 года прибыль до вычета налогов британского банка Standard Chartered выросла на 28% и составила $4,3 млрд. Операционная прибыль выросла на 10%, до $16,3 млрд, доход на акцию увеличился на 15,3%. Аналитики полагают, что росту показателей в немалой степени способствовало повышение процентных ставок центральными банками в целях борьбы с инфляцией.

С учетом финансовых результатов Standard Chartered объявил, что в нынешнем году потратит $1 млрд на выкуп своих акций с рынка. В целом же прогнозы на текущий и 2024 год у руководства банка положительные. «Мы повышаем наши прогнозы и теперь рассчитываем, что в 2023 году рентабельность капитала приблизится к 10%, в 2024 году превысит 11% и продолжит рост и в дальнейшем»,— отмечается в заявлении генерального директора StanChart Билла Уинтерса. Акции банка на торгах в Лондоне и Гонконге показывают рост почти в 2% и 3,5% соответственно.

Алена Миклашевская