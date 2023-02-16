В Татарстане магазин заподозрили в продаже халяльных полуфабрикатов под чужим брендом

Владельца магазина «Ферма Еда» в Казани подозревают в продаже халяльных полуфабрикатов под чужим брендом. Об этом сообщает татарстанское УФАС РФ.

Отмечается, что владелец магазина в 2020 году начал сотрудничать с производителем мясных полуфабрикатов халяль в Тукаевском районе. Последний поставлял первому полуфабрикаты, а тот их продавал. Они сотрудничали до июня 2021 года, однако позже совместную работу они прекратили. При этом владелец магазина продолжил продажу халяльных полуфабрикатов под чужим брендом, но уже без участия тукаевского производителя.

Вскоре один из покупателей магазина пожаловался предпринимателю на ухудшение качества его товара, а тот выяснил, что на упаковке указано его имя, хотя продукцию он уже поставлять перестал. Позже он обнаружил, что в магазине «Ферма Еда» продаётся большой ассортимент продукции под его именем.

По факту произошедшего предприниматель обратился в ФАС, и сейчас его заявление рассматривают в ведомстве. Если все факты подтвердятся, то против владельца магазина возбудят дело по признакам нарушения действующего законодательства. Последнего могут дисквалифицировать, а на его компанию могут наложить оборотный штраф, рассчитанный от суммы выручки, полученной с того момента, как товар стал продаваться без участия владельца бренда.

"Ъ-Казань"