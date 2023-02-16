Верховный суд Удмуртии не изменил приговор виновному в смерти пассажира нетрезвому водителю

Верховный суд Удмуртии оставил без изменений приговор в отношении жителя Каракулинского района, которого признали виновным в смертельном ДТП (п. «а» ч. 4 ст. 264 УК РФ). Как сообщает пресс-служба прокуратуры региона, трагедия произошла в июне 2021 года на дороге «Каракулино — Красный Бор».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Нетрезвый мужчина не справился с управлением, в результате чего автомобиль опрокинулся в кювет. В результате аварии погиб пассажир, просивший отвезти его на кладбище к отцу. Тогда суд первой инстанции приговорил мужчину к семи годам в колонии-поселении, а также лишил права управлять транспортными средствами на 2,5 лет.

Однако осужденный с наказанием не согласился. Он направил апелляцию с доводами о недоказанности управления им транспортным средством во время ДТП.

Верховный суд Удмуртии согласился с доводами стороны государственного обвинения и отказал в удовлетворении апелляционной жалоб. Приговор остался без изменений и вступил в законную силу.