Путину направили доклад рабочей группы по вопросам спецоперации

Рабочая группа по вопросам специальной военной операции направила доклад президенту России Владимиру Путину. Об этом сообщил секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак.

«Доклад рабочей группы по вопросам СВО направлен президенту»,— написал Андрей Турчак в Telegram. Подробностей о содержании доклада он не привел.

Как сообщал Андрей Турчак ранее, в доклад войдут предложения по сокращению срока признания военнослужащих пропавшими без вести до трех месяцев; созданию центров комплексной реабилитации во всех регионах для ветеранов и пенсионном обеспечении участников боевых действий на Украине. По его словам, для «фактуры доклада» авторы посетили Луганскую и Донецкую народные республики, Херсонскую, Брянскую и Ростовскую области, Самару, Хакасию и Туву.

Рабочая группа по вопросам спецоперации при Госдуме была создана в конце декабря 2022 года по распоряжению Владимира Путина. Аналогичная группа была создана при совете по правам человека при президенте.

Анастасия Ларина