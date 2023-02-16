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В ярославском «Локомотиве» сменился снайпер-рекордсмен

Нападающий ярославского «Локомотива» Максим Шалунов забил 28-ю шайбу в нынешнем сезоне и обновил рекорд клуба по голам за регулярку в чемпионатах России. Об этом сообщает Континентальная хоккейная лига.

Фото: Андрей Иванов / Коммерсантъ

Фото: Андрей Иванов / Коммерсантъ

Максим Шалунов открыл счет в матче с ЦСКА 15 февраля, игра в итоге завершилась победой «Локомотива» со счетом 4:1. Это 28-й гол господина Шалунова в регулярном чемпионате и новый снайперский рекорд в клубе.

«Шалунов проводит лучший сезон? Я бы не стал говорить, что это его лучший сезон. Сезон можно оценивать только по окончанию. Мы не смотрим, что сейчас происходит. Все думают о будущих матчах»,— заявил на пресс-конференции после игры с ЦСКА главный тренер «Локомотива» Игорь Никитин.

Предыдущее снайперское достижение ярославского клуба было установлено в сезоне 2001-2002 годов. Тогда нападающий Андрей Коваленко забил за «Локомотив» в регулярном сезоне 27 шайб.

Андрей Иванов

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