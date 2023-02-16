Сургутский застройщик взыскал с «Тавроса» 7,7 млн рублей за строительство строй-городка

Арбитражный суд Москвы взыскал с ООО «Управляющая компания Таврос Уфа» в пользу ООО «Авангард групп» задолженность в размере 5 млн руб. за строительство строй-городка для проживания рабочих на площадке свиноводческого комплекса в Альшеевском районе и неустойку за пользования данным строительным комплексом с декабря 2020 года до февраля 2023 года в размере 2,7 млн руб.

Спорный договор был заключен в декабре 2020 года. «Авангард» предоставил ответчику все имущество, однако оплату за него не получил, что и послужило поводом для подачи иска, говорится в решении.

Удовлетворяя требования компании, арбитражный суд Москвы учел решение арбитражного суда Башкирии, который в августе прошлого года отказал во встречном иске «Тавроса» к «Авангарду» о признании сделки недействительной. Представители «Тавроса» заявили в суде, что договор был заключен директором компании без одобрения общим собранием общества, однако суд не нашел оснований для удовлетворения иска. В октябре апелляция оставила решение в силе.

ООО «Авангард групп» зарегистрировано в Сургуте в 2016 году. Общество специализируется на строительстве жилых и нежилых зданий. Принадлежит Андрею Колосову. В 2021 году выручка составила 220 млн руб., чистая прибыль — 1,7 млн руб.

ООО «Управляющая компания Таврос Уфа» зарегистрировано в Чишминском районе Башкирии. Занимается управлением собственных производств животноводства и растениеводства. Владелец — Рустем Миргалимов (через ООО «Тавросинвест»). В 2021 году чистая прибыль составила 92,9 млн руб. при выручке 704 млн руб.

Карина Мамаева

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