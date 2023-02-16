СМЗ начал выпуск продукции для выращивания монокристаллов

ОАО «Соликамский магниевый завод» приступило к выпуску нового продукта — метаниобата лития. Как сообщает сайт предприятия, технология его получения была разработана специалистами завода. По словам гендиректора СМЗ Руслана Димухамедова, в России этот продукт больше никем не производится. Весь планируемый объем этого продукта намерена выкупить компания, связанная с производством радиоэлектроники. «Мы начали производство прессованного и закаленного метаниобата в виде специальных таблеток строго определенной массы и размера. Они будут использованы заказчиком в качестве основы для выращивания монокристаллов»,— цитирует господина Димухамедова пресс-служба СМЗ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба Соликамского магниевого завода Фото: пресс-служба Соликамского магниевого завода

Соликамский магниевый завод — единственный в стране производитель редкоземельных элементов и переработчик редкоземельного минерального сырья. В мае 2022 года Арбитражный суд Пермского края удовлетворил иск Генпрокуратуры РФ об истребовании в собственность государства более 89% акций.