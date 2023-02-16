На строительство школы с детсадом в Ермекеевском районе направят до 207 млн рублей

Республиканское Управление капитального строительства по итогам открытого запроса предложений 1 марта выберет подрядчика строительства начальной школы на 40 мест, совмещенной с детским садом на 20 мест и детской школой искусств, в селе Елань-Чишма Ермекеевского района, сообщается на сайте госзакупок. Начальная цена контракта — 207,38 млн руб. Он будет профинансирован за счет Фонда социальных целевых программ.

Работы необходимо завершить до 30 ноября 2024 года. Подрядчик должен построить два здания общей площадью 2,25 тыс. кв. м. В школе и детском саду будут работать 33 сотрудников, в том числе 15 учителей и пять воспитателей. Ученики школы будут учиться в первую смену, учащиеся школы искусств — во вторую.

Также подрядчик должен поставить оборудование: электронную проходную, пассажирский лифт и подъемную платформу, комплектную тупиковую трансформаторную подстанцию, комплектную блочную дизельную электростанцию и так далее.

Майя Иванова

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