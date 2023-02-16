На Кубани оборот интернет-торговли за год вырос на 17%

На Кубани объем интернет-торговли по итогам девяти месяцев прошлого года вырос на 17% в сравнении с аналогичным периодом предыдущего года. Об этом сообщила пресс-служба администрации Краснодарского края.

На долю региона пришлось 4,7% от общероссийского оборота. Край стал пятым в списке субъектов — лидеров по показателю.

«Мы видим перераспределение оборота розничной торговли (офлайн) в пользу электронной коммерции — ее доля в рознице составляет 4,2% с темпом роста 31%. Это позволяет местным производителям налаживать дополнительные каналы онлайн-продаж через крупные маркетплейсы»,— отметил глава департамента потребсферы и регулирования рынка алкоголя Кубани Роман Куринный.

Третий год подряд наибольшая доля интернет-продаж пришлась на электронику (22%), товары для дома, в том числе мебель (18,3%), одежду и обувь (14,5%), продукты питания (13,2%) и товары для красоты и здоровья (7,7%). В три раза вырос спрос на садовую технику и часы (в 3,3 раза). Увеличение покупательского интереса отмечено в категориях товаров «аксессуары» (+94%), «спорт» (+90%) и «зоотовары» (+76%).

В целом по России оборот интернет-торговли по итогам прошлого года вырос на 30% в сравнении с 2021 годом и составил 4,9 трлн руб.

Анастасия Донскова

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