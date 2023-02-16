Роман Куликов возглавил «Мегафон» в Нижегородской области

Директором нижегородского филиала оператора связи «Мегафон» назначен Роман Куликов. Последние два года он занимал аналогичную должность в Карелии, сообщили в пресс-службе компании.

Ранее нижегородским офисом руководил Максим Бартыков. В декабре 2022 года он оставил пост по собственному желанию, чтобы развивать проекты в сфере IT.

Роман Куликов родился в Архангельске, ему 40 лет. Он окончил Северный (Арктический) федеральный университет, работал в ведущих телеком-компаниях. В новой должности ему предстоит усилить рыночные позиции «Мегафона» в цифровизации Нижегородской области за счет сервисов с более качественным и быстрым мобильным интернетом.

«Для эффективного управления бизнесом мы перемещаем лучших топ-менеджеров в те регионы, где их опыт и компетенции будут максимально востребованы и полезны. Нижегородская область является стратегически важным для нас регионом. Нижний Новгород — ближайший к Москве город-миллионник, большой транспортный хаб и важнейший промышленный центр страны. Это одна из наиболее привлекательных с инвестиционной точки зрения территорий», — сообщил директор по региональному развитию «МегаФона» в Центре и на Урале Михаил Молотков.

Иван Сергеев