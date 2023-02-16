На Кубани реализуется 21 проект импортозамещающих промпроизводств

На Кубани, в том числе с помощью господдержки, реализуется 21 проект импортозамещающих промышленных производств, часть этих предприятий уже сегодня запустили выпуск продукции. Об этом сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

«Наша основная задача на ближайшую перспективу — обеспечить технологический суверенитет края и страны за счет развития собственных разработок»,— цитирует главу Кубани пресс-служба администрации региона.

В частности, отмечается в релизе, компания «ЮжФарм» производит в Крымском районе лекарства, препараты антисептического и дезинфицирующего действия объемом более 60 миллионов упаковок в год. В планах — начать производство дженериков (неоригинальных препаратов с тем же действующим веществом.— «Ъ-Кубань»), в том числе включенный в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарств «Лаппаконитин» для лечения сердечно-сосудистых заболеваний.

Также благодаря покрытию из краевого бюджета до 30% затрат краснодарский НИЦ «Технологии» увеличит производство IP-видеокамер с 3 тыс. до 6 тыс. штук в месяц. Отмечается, что сейчас на отечественном рынке более 90% такого оборудования является импортным.

С привлечением средств краевого Фонда развития промышленности компания «ПромАгроТехнологии», выпускающая культиваторы, плуги, распределители удобрений и гидроцилиндры, расширяет производственную линейку в Гулькевичском районе и создает новое производство комплектующих в Кавказском.

По словам Вениамина Кондратьева, докапитализация краевого Фонда развития промышленности (до 5 млрд руб.) и троекратное увеличение финансирования госпрограммы развития промышленности (до 2,6 млрд руб.) позволили предприятиям активно развиваться, несмотря на санкции, ограничение импорта и нарушение логистических цепочек.

По данным властей Кубани, по итогам 2022 года индекс промпроизводства в регионе составил 100,8%, что на 1,4% выше общероссийского показателя, объем отгруженной промышленной продукции превысил 464 млрд руб., что на 11,6% больше показателей предыдущего периода.

Кубанская промышленность сделала рывок за счет роста объемов производства металлургической продукции, химических веществ, готовых металлических, резиновых и пластмассовых изделий, лекарственных средств и материалов, уточняет пресс-служба администрации края.

Михаил Волкодав

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