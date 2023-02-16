Налоговые поступления в Челябинской области выросли на 3,4% в 2022 году

В 2022 году налоговые сборы в Челябинской области составили 396,1 млрд руб. в бюджеты всех уровней. Это на 3,4% или 12,9 млрд больше по сравнению с 2021 годом, сообщает FinExpertiza.

Из общей суммы собранных на Южном Урале налогов 183,1 млрд поступило в федеральный бюджет, что на 19,7% (30,2 млрд руб.) больше, чем в 2021 году. При этом сборы в консолидированный бюджет региона снизились на 7,5%, до 212,9 млрд. В предыдущем году было 230,2 млрд.

В целом по России налоговые поступления в консолидированный бюджет в 2022 году выросли на 17,7%, до 33,6 трлн руб. В 2022 году сборы налогов увеличились в большинстве регионов. Наибольший прирост в абсолютных цифрах зафиксирован в Иркутской области – +1,39 трлн руб. (+232%), Ямало-Ненецком автономном округе (+587,6 млрд руб., 30,8%), Ханты-Мансийском АО (+531,6 млрд руб., 13%), Сахалинской области (+250,5 млрд руб., 110,1%) и Подмосковье (+181,5 млрд руб., 13,3%). Сократились налоговые поступления в 15 субъектах РФ. Сильнее всего в Калининградской (-78,2 млрд руб.), Липецкой (-69,1 млрд руб.), Белгородской (-22,8 млрд руб.), Калужской (-22,2 млрд руб.) и Мурманской областях (-16,2 млрд руб.).

По данным аналитиков FinExpertiza, налоговые доходы выросли за счет крупных поступления от нефтегазового сектора до введения ограничений на российский сырьевой экспорт. «Однако с каждым месяцем этот положительный разрыв сокращался. После введения нефтяного эмбарго бюджет начал терять доходы, что происходило на фоне роста государственных расходов. С учетом снижения экспортных поставок углеводородов и дисконта на российскую нефть даже на остающихся открытыми „дружественных“ рынках государство уже не сможет получать доходы от нефти и газа в прежних объемах», - говорит президент FinExpertiza Елена Трубникова.