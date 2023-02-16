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В Ярославле проданы все билеты на последний матч регулярного чемпионата КХЛ

В Ярославле проданы все билеты на игру «Локомотива» и московского ЦСКА 18 февраля. Об этом сообщает пресс-служба ХК «Локомотив».

Фото: Андрей Иванов / Коммерсантъ

Фото: Андрей Иванов / Коммерсантъ

Игра с ЦСКА станет последней домашней встречей «Локомотива» в нынешнем регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги. 15 февраля команды встречались в Москве, ярославцы победили со счетом 4:1. Сразу после матча в «Локомотиве» объявили, что все билеты на игру с армейцами в «Арене-2000» в субботу 18 февраля уже проданы. Стадион вмещает 9046 зрителей.

Ярославский «Локомотив» уже обеспечил себе участие в плей-офф. Сейчас команда находится на втором месте в таблице Западной конференции. После игры с ЦСКА в Ярославле «Локомотив» проведет два выездных поединка. Кубок Гагарина в этом году стартует 1 марта. Расписание первого раунда плей-офф будет известно 27 февраля.

Андрей Иванов

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