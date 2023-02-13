В Самарской области на трассе М-5 произошло ДТП с двумя легковыми авто и грузовиком

Авария с участием двух легковых автомобилей и одного грузовика произошла в Самарской области в минувшее воскресенье. Происшествие случилось в 9:00 (MSK+1) в Сергиевском районе на трассе М-5 «Урал» от Уфы в сторону Самары. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.

Автомобиль Lada Largus под управлением женщины 1996 года рождения на 1101 км трассы выехал на встречную полосу и врезался в грузовик «МАЗ» под управлением водителя 1985 года рождения. После этого Lada Largus столкнулась на встречной полосе с Volvo, за рулем находился водитель 1955 года рождения.

Фото: ГУ МВД по Самарской области

В результате аварии получила травмы и была госпитализирована 62-летняя женщина-пассажир иномарки. По факту происшествия проводится проверка. Ранее в Самарской области произошло смертельное ДТП с двумя грузовиками.

Георгий Портнов