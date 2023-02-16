Замдиректора ОАО «Маяк» оштрафован за массовую гибель рыбы в Суре из-за загрязненной воды

В Пензе заместителю технического директора по энергетике ОАО «Маяк», который обвинялся по ч. 2 ст. 250 УК РФ (загрязнение поверхностных вод, повлекшее причинение существенного вреда рыбным запасам и массовую гибель рыбы), вынесли приговор. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК.

Установлено, что замдиректора, зная об отсутствии эффективной очистки сточных вод предприятия и о нарушении правил водопользования, не принял мер по исправлению ситуации и допустил продолжение сброса в старицу реки Суры сточных и дренажных вод, содержащих вредные вещества.

Ранее фигурант уголовного дела и АО «Маяк» неоднократно привлекались к административной ответственности за нарушение правил водопользования.

В результате допущенных нарушений с ноября 2020 по ноябрь 2021 года загрязнение поверхностных вод реки привело к массовой гибели рыбы. Ущерб, причиненный водным биологическим ресурсам, превысил 465 тыс. руб.

Обвиняемому назначен штраф.

По иску Средневолжского территориального управления Федерального агентства по рыболовству с АО взыскан причиненный ущерб.

Марина Ковалева