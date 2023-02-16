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Анатолий Локоть в ответ на критику пригласил Барбару Брыльску в Новосибирск

Глава Новосибирска Анатолий Локоть предложил актрисе Барбаре Брыльске, назвавшей город «нищим», посетить регион летом.

«Сожалею, что кумир нескольких поколений наших телезрителей, известная ролью в кинофильме «С легким паром», допустила антироссийские высказывания. Не знаю, исходя из чего она делает такие оценки. Я бы пригласил ее на день города летом, в июне, чтобы посмотреть, как реально обстоят дела с уровнем жизни в Новосибирске», - сказал мэр на пресс-конференции.

По данным издания Starhit, артистка заявила СМИ, что в России хорошо люди живут только в Москве и Санкт-Петербурге. «Остальной народ посмотрите, как живет… Омск, Новосибирск… Мы прилетаем туда, и мне страшно выходить из самолета. Там везде нищета, там невозможно жить», — цитирует актрису Starhit.

В начале февраля 2023 год депутат Госдумы Ольга Занко предложила «стереть» с помощью нейросети актрису Барбару Брыльску из фильма «Ирония судьбы, или С легким паром!» за поддержку другой народной артистки Российской Федерации, лауреата государственной премии РСФСР Лии Ахеджаковой, не поддержавшей российскую военную операцию на Украине.

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Лолита Белова

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