Репчатый лук подорожал в Удмуртии на 13,6% за неделю

В столице Удмуртии в период с 7 по 13 февраля изменились цены на ряд продовольственных товаров. Так, репчатый лук подорожал на 13,6%, свежие огурцы — 8,4%, морковь — 5,4%, бананы — 4,4%, маргарин — 3,4%. Об этом сообщает Удмуртстат.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Вместе с тем картофель стал дешевле на 6,5%, рис шлифованный — 3,3%, куры охлажденные и мороженые — 2,3%, пшеничная мука — 2,1%.

Среди непродовольственных товаров первой необходимости подорожала зубная паста на 4,3%, при этом снизилась цена на туалетную бумагу на 3,1%. Шампунь стал дешевле на 6,6%.

Из услуг, включенных в еженедельный мониторинг, повысилась средняя стоимость пребывания в доме отдыха, пансионате на 4,6%.