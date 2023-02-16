В Ярославле задержан мошенник-кроссдрессер

В Ярославле сотрудники полиции задержали мужчину, который переодевался женщиной и обманывал пожилых пенсионерок. Об этом сообщает МВД Медиа.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба МВД России по Ярославской области Фото: Пресс-служба МВД России по Ярославской области

В уголовном деле 35-летнего мошенника, который является уроженцем Марий Эл, три эпизода. От его действий пострадали жительницы Ярославля 1933, 1934 и 1936 годов рождения.

«Кроссдрессер встретил потерпевшую на улице и рассказал о недавно введенной денежной реформе. Под предлогом обмена наличности на утвержденные купюры он пришел к ней домой, где стал рыться в вещах хозяйки и искать сбережения в мебели. Найденную наличность он поменял на "Билеты банка приколов". Бабушка не распознала под гримом мужчину», —рассказали в МВД.

В двух случаях переодетый женщиной мужчина действовал вместе с подельницей. Уголовные дела возбуждены по статьям «Мошенничество» и «Грабеж». Сумма ущерба по трем эпизодам превысила млн руб. Кроссдрессер арестован, полиция изъяла у него парик и женские вещи. Вместе с подельницей он отправлен в следственный изолятор.

Андрей Иванов