Турпоток в Кисловодск увеличился на 38% в январе 2023 года

В январе город-курорт Кисловодск посетили 28,8 тыс. туристов, что на 38% больше, чем в январе 2022 года и на 56% больше, чем в аналогичный период 2019 года. Об этом сообщил глава города Евгений Моисеев в своем Telegram-канале.

По словам мэра, рост размещения туристов в санаториях составил 18% и достиг 19,5 тыс. человек, а в гостиницах — рекордные 96% или 9,2 тыс. человек.

«Это означает, что, в среднем, каждая организация и каждый предприниматель города заработали на 38% или на 56% больше, чем в 22 и в 19 году соответственно», — пояснил глава города.

Напомним, турпоток в Ставрополь в период новогодних праздников вырос на 30%.

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