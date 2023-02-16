В зоопарке Удмуртии родился восточный колобус Гектор

В Государственном зоопарке Удмуртии у пары Восточных колобусов появилось потомство, сообщает пресс-служба учреждения. По существующей традиции, мальчик получил имя, которое соответствует первой букве имени отца, — Гектор.

По словам сотрудников зоопарка, колобус быстро и активно развивается. В настоящее Гектор питается молоком матери, однако интересуется пищей, которую едят сородичи, — пробует на вкус листочки, фрукты и овощи.

«Появление на свет Восточного колобуса редкое явление. Мы очень рады потомству, ведь это значит только одно — мы смогли создать самые комфортные условия для содержания данного вида»,— сказано в сообщении.

