«Ренессанс кредит» оплатил назначенный Челябинским УФАС штраф за навязчивую рекламу

Банк «Ренессанс» кредит оплатил штраф в 200 тыс. руб. за нарушение рекламного законодательства, назначенный управлением ФАС России по Челябинской области. Деньги поступили в федеральный бюджет, сообщают в антимонопольном ведомстве.

С жалобой в Челябинское УФАС обратился гражданин, который указал, что банк без его согласия направил ему на электронную почту рекламу с предложением открыть вклад, дебетовую карту и разместить активы. В качестве доказательства он представил скриншоты. Поскольку распространение рекламы по сетям электросвязи при отсутствии согласия абонента запрещено, ООО «КБ “Ренессанс кредит”» признали нарушившим рекламное законодательство. Незаконные действия банка прекращены.