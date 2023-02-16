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Петербургский СКА досрочно стал победителем чемпионата КХЛ

Хоккейный клуб СКА из Санкт-Петербурга досрочно стал обладателем Кубка Континента имени В.В. Тихонова в сезоне 2022-2023 регулярной Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) после поражения ЦСКА «Локомотиву» со счетом 1:4. Это третья победа петербуржцев в турнире.

Как сообщила пресс-служба КХЛ, сейчас СКА занял первую строчку регулярного турнира с 97 очками. На втором месте находится «Локомотив» с 88 очками. Всего петербургские «армейцы» одержали 46 побед в 64 играх.

Петербуржцам осталось сыграть четыре матча чемпионата. 16 февраля они встретятся с «Сибирью» на домашнем льду.

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