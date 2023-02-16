Рысей, конфискованных на Кубани, поселили в центре воспроизводства редких животных в Москве

Трех рысей, конфискованных у жителя Краснодарского края, разместили в центре воспроизводства редких животных в Москве. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу Московского зоопарка.

По данным издания, животных планировали использовать для фотосессий с туристами. Гендиректор Московского зоопарка Светлана Акулова сообщила, что рыси поступили в изможденном состоянии, но в настоящее время активно восстанавливаются и осваиваются в центре.

Животные уже привыкли к расписанию кормления и научились пользоваться перегонками. Посетителям рысей пока не показывают, чтобы не вызвать стресс у диких кошек.

Анастасия Донскова

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