Уголовное дело о взятке бывшего замглавы Канска направлено в суд

Прокуратура Красноярского края направила в суд уголовное дело о получении взятки и превышении должностных полномочий бывшим первым заместителем главы города Канска. Ему грозит до 12 лет лишения свободы.

По версии обвинения, с 2015 по 2017 годы чиновник четыре раза получил от риелтора деньги в сумме 600 тыс. руб. от риелтора за списки лиц, нуждающихся в улучшении жилищных условий. Эту информацию риелтор использовала в своей деятельности, в частности, оказывала гражданам платные услуги по подбору жилья и представляла их интересы в компетентных органах.

Кроме того, в период с 2017 2018 годы злоумышленник, исполняя обязанности главы города, принял незаконное решение о переводе служебной квартиры в фонд соцнайма и предоставил ее знакомому. «Фактически мужчина не являлся нуждающимся и не состоял в очереди на получение жилья», - говорится в сообщении краевой прокуратуры. В последующем квартира стоимостью 1,2 млн руб. была приватизирована.

В марте 2022 года горсуд Канска вынес приговор бывшему мэру Надежде Качан, возглавлявшей город в 2012–2018 годах. 24 мая 2017 года в 100-тысячном Канске произошел крупный городской пожар. Градоначальнику вменили в вину халатность, повлекшую человеческие жертвы (ч. 3 ст. 293 УК РФ). Как говорится в деле, чиновница несвоевременно установила в городе режим ЧС, с запозданием оповестила граждан об угрозе бедствия, что, как считает следствие, в дальнейшем привело к масштабному распространению огня.

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Лолита Белова