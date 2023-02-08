СКР завершил расследование дела бывшего первого вице-мэра Канска о взятке

Красноярское управление Следственного комитета России завершило расследование уголовное дела бывшего первого заместителя главы города Канска. 60-летний экс-чиновник обвиняется в получении взятки в крупном размере и превышении должностных полномочий (ч. 5 ст. 290 и ч.1 ст. 286 УК РФ), сообщили в ведомстве.

Следствие установило, что с 2015-го по 2017 годы первый вице-мэр получал от знакомого риелтора взятки на сумму 600 тыс. За вознаграждение, говорится в деле, чиновник оказывал помощь в получении списка горожан, состоящих в очереди на улучшение жилищных условий по программе переселения из аварийного жилья фонда. Используя полученную информацию, риелтор оказывала гражданам платные услуги по подбору жилья и представляла их интересы в компетентных органах.

Кроме того, указывается в материалах следствия, чиновник якобы помог обзавестись собственным жильем своему приятелю. Исполняя обязанности главы Канска, обвиняемый перевел квартиру из специализированного жилищного фонда в фонд жилья социального найма. В дальнейшем его знакомый воспользовался правом на приватизацию предоставленной квартиры, в связи с чем она выбыла из муниципальной собственности.

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Илья Николаев