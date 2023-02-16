Посещаемость ТЦ Свердловской области снизилась на 23% с 2019 года

По итогам января 2023 года Mall Index (отражает изменение количества посетителей на единицу площади торговых центров) торговых центров Свердловской области оказалась на 8% ниже, чем в начале 2022 года. При этом в сравнении с январем 2019 года – последнего на текущий момент года с классической сезонностью, когда на потребителей не оказывали влияние факторы пандемии или санкционного давления, показатели снизились на 23%.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

«Если говорить о динамике аудитории торговых центров, то сильных изменений в сравнении с тенденциями, которые мы наблюдали на протяжении прошлого года не произошло. Скорее можно говорить о стабилизации ситуации»,– пояснил «Ъ-Урал» руководитель направления исследований и консалтинга Focus Technologies Михаил Васильев.

Уровень потребительской активности в регионе пока остается относительно невысоким ввиду снизившейся покупательной способности населения.

Напомним, Mall Index ТРЦ Уральского федерального округа (УрФО) по итогам 2022 года фиксировался на уровне около 10% ниже показателя 2021 года и порядка 24% ниже показателя допандемийного 2019 года.

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