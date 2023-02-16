«Автомобилист» проведет выездной матч с хабаровским «Амуром»

В четверг, 16 февраля, в рамках регулярного чемпионата КХЛ хоккейный клуб «Автомобилист» проведет четвертый матч с ХК «Амур» (Хабаровск). Игра начнется в 14:00 (екб) в СЗК «Платинум Арена».

ХК «Амур» из 63 игр в текущем сезоне КХЛ победил в 29 и занимает девятое место в конференции «Восток». По итогу прошлых встреч команд «Автомобилист» победил «Амур» в двух из трех матчей.

Предыдущая игра уральского клуба в этом сезоне была с «Амуром». Матч завершился поражением команды из Екатеринбурга со счетом 3:2. С начала сезона «ХК Автомобилист» провел 62 игры, в 34 из которых одержал победу. Уральский клуб занимает пятое место в конференции «Восток» чемпионата КХЛ.

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