Красноярский губернатор сообщил президенту о строительстве больницы площадью 100 тыс. кв. метров

Президент РФ Владимир Путин 15 февраля в режиме видеоконференции принял участие в открытии ряда объектов здравоохранения в российских регионах. В их числе здание КГБУЗ «Красноярская межрайонная поликлиника №5» в микрорайоне Покровский города Красноярска.

«Общая стоимость поликлиники составила 1,7 млрд руб. Это одна из самых крупных поликлиник не только в городе Красноярске, но и за Уралом. Общая площадь поликлиники составляет 16 тыс. кв. м, мощность – 900 посещений в сутки»,– рассказал главе государства главврач Сергей Резниченко. О завершении строительства объекта власти региона сообщали в январе.

Как сообщил принявший участие в видеоконференции красноярский губернатор Александр Усс, в этом году в крае начнется строительство детской многопрофильной больницы общей площадью порядка 100 тыс. кв. м. Предполагается, что он будет принимать детей из Красноярского края, республик Тыва и Хакасия.

Это общение Александра Усса с главой государства по вопросам развития системы здравоохранения стало вторым за последние несколько месяцев. 30 ноября 2022 года губернатор доложил Владимиру Путину об открытии нового корпуса красноярского онкодиспансера.

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Валерий Лавский