Застройщик придумал название для ЖК на месте Пермского мясокомбината

Кировский девелопер «Железно» подал заявку в Роспатент о регистрации торговой марки «Камаполис» (Kamapolis). Как указано на сайте Znakoved.ru, заявление от ООО «СЗ “Железно Пермь”» поступило в Роспатент 9 февраля. Торговая марка будет применяться в сфере строительства, операций с недвижимостью, управления жилым фондом, в изоляционных, каменно-строительных работах и прочих областях. Решение по заявке «СЗ “Железно Пермь”» Федеральной службой по интеллектуальной собственности еще не принято.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Архив "Ъ-Прикамье" Фото: Архив "Ъ-Прикамье"

Напомним, что кировский девелопер «Железно» готовится к застройке территории бывшего Пермского мясокомбината на ул. Дзержинского, 31. Площадка была приобретена в 2021 году агрохолдингом «Дороничи» — застройщик «Железно» и агрохолдинг имеют одних владельцев. В декабре 2022 года компания «Железно» подписала с краевыми властями соглашение о комплексном развитии территории бывшего мясокомбината. Согласно ему, на бывшей промплощадке в 11,3 га построят жилой комплекс из нескольких кварталов, объектов транспортной инфраструктуры и благоустройства. Компания «Железно» также возведет там детский сад на 320 мест. Сейчас проект находится на стадии проектирования и согласования с властями Прикамья.