Экс-директор «Омсктрансмаша» не смог оспорить приговор

Восьмой кассационный суд общей юрисдикции отказал защите бывшего генерального директора АО «Омский завод транспортного машиностроения» Игоря Лобова в изменении приговора, сообщает пресс-служба Омского областного суда.

В апреле прошлого года Игорь Лобов был признан виновным в растрате в особо крупном размере (ч. 4 ст. 160 УК УФ, максимальное наказание – до 10 лет лишения свободы). Суд назначил ему наказание в виде четырех с половиной лет колонии и штраф в размере 800 тыс. руб. Также ему на два года после освобождения запрещено занимать руководящие должности.

Как установил суд, с 2011-го по 2016 год Игорь Лобов через посредника заключил , договоры на оказание юридических, транспортных и экспедиционных услуг по заведомо завышенной стоимости на общую сумму более 330 млн руб. По версии следствия, фактически услуги по договорам выполнялись работниками самого «Омсктрансмаша». Ущерб, причиненный предприятию, следствие оценило в 219 млн руб., однако в ходе судебного рассмотрения ущерб снизился. до 71 млн руб. Сообщалось также, что другой фигурант дела, являвшийся посредником, был объявлен в международный розыск

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Оксана Павлова