CNN: ФБР провело обыски в Университете Делавэра по делу о найденных у Байдена секретных бумагах

Федеральное бюро расследований (ФБР) США провело два обыска в Университете Делавэра в связи с расследованием по делу о секретных документах, найденных у президента США Джо Байдена. Обыски прошли при содействии юридической команды Джо Байдена. Об этом сообщил телеканал CNN со ссылкой на источники.

По информации CNN, ФБР изучило архив документов времен работы Джо Байдена в Сенате США, а также документы, которые Джо Байден прислал в библиотеку университета в последние годы. Эти материалы не были засекречены, однако ФБР все равно изъяло их для дальнейшего изучения.

Как отмечает CNN, обыски в Университете Делавэра — последний этап расследования ФБР по делу у найденных у Джо Байдена секретных документов. Джо Байден окончил Университет Делавэра в 1965 году.

В ноябре 2022 года в связанном с Джо Байденом аналитическом центре Penn Biden Center нашли секретные документы времен его работы в администрации экс-президента США Барака Обамы. Согласно закону, господин Байден должен был сдать их в Национальный архив после смены администрации Барака Обамы. Об обнаружении документов стало известно только в январе 2023 года.

11 января сообщалось, что в доме Джо Байдена в Уилмингтоне были найдены другие секретные документы. Американский президент заверял, что «был удивлен», узнав о находке. Он утверждал, что ему неизвестно содержание этих бумаг. В феврале также стало известно об обыске в доме Джо Байдена в Рехобот Бич, штат Делавэр, однако там ФБР не удалось найти секретных документов.

Секретные документы также находили у экс-президента США Дональда Трампа и бывшего вице-президента Майка Пенса.

Подробнее — в материале «Ъ» «США увлеклись поиском секретов».

Олеся Павленко