FT: губернатор Синьцзяна отменил визит в Лондон и Брюссель из-за протестов политиков и активистов

Губернатор Синьцзяна Эркин Тунияз отменил поездки в Лондон и Брюссель, сообщила газета The Financial Times (FT) со ссылкой на заявление МИД Великобритании и источники. Ранее против его визитов высказывались политики и активисты.

По информации FT, визит Эркина Тунияза в Лондон и Брюссель должен был состояться на этой неделе. Однако он был отменен, сообщили изданию в Европейской службе внешних связей. В МИД Великобритании также подтвердили газете отмену поездки.

Как отметила FT, на прошлой неделе в правительстве Великобритании говорили, что официально не приглашали Эркина Тунияза в Лондон. По их версии, он должен был посетить страну по дипломатическому паспорту. При этом в офисе премьера Великобритании сообщали о планах вызвать господина Тунияза в МИД страны, чтобы выразить позицию по ситуации с нарушением прав человека в Синьцзяне.

Визит Эркина Тунияза в Брюссель должен был состояться после того, как Европарламент начал обсуждать постановление о принудительном труде в Синьцзяне. Оно может привести к введению ограничений на импорт товаров из региона в ЕС, отмечает FT.

В 2018 году ООН сообщала, что в «лагерях перевоспитания» в Синьцзяне без суда содержали около 1 млн уйгуров. В 2019-м их число оценивалось в 3 млн человек. Власти района утверждали, что в «центрах профессионального образования и переподготовки» не знающие китайского языка и не владеющие никакими полезными навыками люди могут получить профессию и путевку в мирную жизнь. По данным правозащитников, невольный труд уйгуров использовался при производстве одежды от Adidas, Lacoste, H&M, Calvin Klein и других брендов.

В мае 2022 года Би-би-си опубликовало архив полиции Синьцзяна за 2018 год. В нем содержались данные о части задержанных уйгуров, более 5 тыс. фотографий для сбора биометрических данных, стенограммы речей и снимки внутри учреждений, где содержатся задержанные. В сентябре 2022 года Управление ООН по правам человека (УВКПЧ) обвинило Китай в серьезных нарушениях прав уйгуров в Синьцзяне в своем докладе о ситуации в регионе.

Олеся Павленко