Екатеринбургский митрополит усомнился в эффективности вакцинации

Глава Екатеринбургской митрополии Евгений негативно оценил применение qr-кодов и проведение вакцинации во время пандемии коронавирусной инфекции в России. Комментарий об этом митрополит дал в эфире телеканала ОТВ.

По мнению представителя РПЦ, во время пандемии население оказалось в социальном эксперименте, который без оснований ограничил права людей. «Нет таких законов, что вот по qr-коду ты можешь сюда пойти, а сюда не можешь. Когда этот эксперимент проводится на фоне болезни и смерти, он еще усугубляет воздействия»,— отметил митрополит.

Он раскритиковал проведение вакцинации в стране. По его мнению, перед прививкой важно убедиться о противопоказаниях человека, однако этим не интересовалось большинство врачей и волонтеров. «Вопрос, с кем из тех людей, которых прививали в торговых центрах, в каких-то пунктах вакцинации, в автобусах. С кем была проведена беседа, чью медицинскую карточку посмотрели? Вот когда наука превращается в большую широкую акцию, социальный эксперимент, здесь много вопросов»,— заявил он.

Митрополит вакцинироваться не стал. «По итогам всего, что происходило, я не стал ставить прививку: ни одну, ни другую, ни третью»,— признался он.

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Василий Алексеев