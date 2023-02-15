В Славянском районе под лед провалились два рыбака

В Славянском районе в Черноерковском сельском поселении на лимане Горький-2 под лед провалились два рыбака. Об этом сообщает пресс-служба министерства ГО и ЧС по Краснодарскому краю.

Утром 15 февраля четыре рыбака перешли по замерзшему каналу на ледяной покров лимана. В течение дня лед подтаял, и рыбаки оказались отрезанными от берега. Двое из них провалились под лед, но смогли выбраться из воды.

Сообщение о происшествии спасателям поступило около 16:30. На место происшествия прибыли сотрудники отряда «Кубань-СПАС», медики и полиция. На лодках спасатели вывезли всех рыбаков, а провалившихся под лед передали бригаде скорой помощи.

Татьяна Ручкина

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