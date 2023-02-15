Выпускникам поставили цели

Саратовская областная дума одобрила два законопроекта об организации целевого обучения в высших учебных заведениях. Первый, предложенный депутатами-единороссами, предполагает создание в региональном правительстве уполномоченного органа, который будет принимать документы от кандидатов на целевое обучение. Второй устанавливает персональную ответственность должностных лиц за нарушение порядка заключения целевых договоров.
Фото: Ася Сафиуллина
В Саратовской области приняты поправки в региональное законодательство, которые, по замыслу разработчиков, должны упорядочить заключение договоров на целевое обучение с абитуриентами вузов. Изменения претерпели Закон «Об образовании в Саратовской области» и региональный Закон «Об административных правонарушениях».
Согласно первым поправкам, разработкой которых занимались спикер облдумы Михаил Исаев и единороссы Александр Блатман, Татьяна Ерохина и Роман Грибов, в правительстве области будет создан уполномоченный орган, который займется координацией деятельности по выдаче целевых направлений, сбором и анализом информации о потребности в специалистах. Кроме того, как пояснили в заксобрании, в полномочия органа войдет непосредственный прием документов от кандидатов на целевое обучение, выдача им направлений для заключения договоров по результатам отбора и мониторинг исполнения условий договоров.
Для отбора кандидатов в правительстве будет сформирована межведомственная комиссия, в состав которой войдут представители госорганов области. Участвовать в ее работе будут также представители вузов, органов МСУ, организаций, которые будут принимать на работу целевиков.
Изменения в закон об административных правонарушениях, предложенные прокурором области Сергеем Филипенко, устанавливают административную ответственность для должностных лиц в виде штрафа 50 тыс. руб. за нарушение порядка заключения договора о целевом обучении с обязательством последующего прохождения муниципальной службы. Составлять протоколы по делам об административных правонарушениях будет министерство образования области, а рассматривать дела этой категории — мировые судьи.
Разработка документов, при помощи которых можно будет урегулировать механизм целевого обучения, велась с середины января. Прокурорские проверки показали, что подавляющая часть выпускников вузов, получивших целевое направление, не возвращаются в муниципалитеты. В частности, в прокуратуре отметили, что из 147 саратовских студентовцелевиков, окончивших, в частности, СГМУ имени Разумовского, работать в районы поехали 37%. Из 35 студентов, заключивших с органами местного самоуправления договоры о целевом обучении по специальностям, связанным с государственной и муниципальной службой, в районные администрации вернулись менее 5% выпускников.
В прокуратуре отметили, что обучившиеся по целевому направлению студенты должны отработать три года в месте, откуда они были направлены, но проверка показала, что после выпуска они расторгают договоры о целевом обучении, выплачивают штрафы (порядка 150 тыс. руб.) и выбирают работу по собственному усмотрению.
Также проверка прокуратуры показала, что ни в одном из районов области не проводились конкурсные процедуры по отбору будущих целевиков, не соблюдались требования о сроках заключения договоров о целевом обучении. Губернатор области Роман Бусаргин обратил внимание на отсутствие открытой единой базы целевого обучения, в которой была бы прописана потребность в специалистах, а будущие выпускники могли бы выбрать организацию на территории области, где они смогут отработать по специальности установленный период.
В прошлом году заместитель министра образования региона Людмила Григорьева сообщила, что по целевым направлениям в области обучаются 3641 человек, в 2022 году были выпущены 657 человек. Квоту приема на целевое обучение ежегодно устанавливает правительство РФ. В среднем она составляет 10% от общего числа бюджетных мест на определенные направления подготовки, обучение оплачивается за счет средств федерального бюджета. Всего в прошлом году региону была выделена квота 1,6 тыс. целевых бюджетных мест.
Зампред законодательного собрания Алексей Антонов полагает, что одобренные законопроекты изменят ситуацию с целевой подготовкой в регионе. «Это поможет выстроить работу с целевиками на должном уровне, чтобы по окончании обучения молодые специалисты трудоустраивались по профилю»,— считает господин Антонов.