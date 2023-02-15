Выпускникам поставили цели

Саратовская областная дума одобрила два законопроекта об организации целевого обучения в высших учебных заведениях. Первый, предложенный депутатами-единороссами, предполагает создание в региональном правительстве уполномоченного органа, который будет принимать документы от кандидатов на целевое обучение. Второй устанавливает персональную ответственность должностных лиц за нарушение порядка заключения целевых договоров.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ася Сафиуллина Фото: Ася Сафиуллина

В Саратовской области приняты поправки в региональное законодательство, которые, по замыслу разработчиков, должны упорядочить заключение договоров на целевое обучение с абитуриентами вузов. Изменения претерпели Закон «Об образовании в Саратовской области» и региональный Закон «Об административных право­нарушениях».

Согласно первым поправкам, разработкой которых занимались спикер облдумы Михаил Исаев и единороссы Александр Блатман, Татьяна Ерохина и Роман Грибов, в правительстве области будет создан уполномоченный орган, который займется координацией деятельности по выдаче целевых направлений, сбором и анализом информации о потребности в специалистах. Кроме того, как пояснили в заксобрании, в полномочия органа войдет непосредственный прием документов от кандидатов на целевое обучение, выдача им направлений для заключения договоров по результатам отбора и мониторинг исполнения условий договоров.

Для отбора кандидатов в правительстве будет сформирована межведомственная комиссия, в состав которой войдут представители гос­органов области. Участвовать в ее работе будут также представители вузов, органов МСУ, организаций, которые будут принимать на работу целевиков.

Изменения в закон об административных правонарушениях, предложенные прокурором области Сергеем Филипенко, устанавливают административную ответственность для должностных лиц в виде штрафа 50 тыс. руб. за нарушение порядка заключения договора о целевом обучении с обязательством последующего прохождения муниципальной службы. Составлять протоколы по делам об административных правонарушениях будет министерство образования области, а рассматривать дела этой категории — мировые судьи.

Разработка документов, при помощи которых можно будет урегулировать механизм целевого обучения, велась с середины января. Прокурорские проверки показали, что подавляющая часть выпускников вузов, получивших целевое направление, не возвращаются в муниципалитеты. В частности, в прокуратуре отметили, что из 147 саратовских студентовцелевиков, окончивших, в частности, СГМУ имени Разумовского, работать в районы поехали 37%. Из 35 студентов, заключивших с органами местного самоуправления договоры о целевом обучении по специальностям, связанным с государственной и муниципальной службой, в районные администрации вернулись менее 5% выпускников.

В прокуратуре отметили, что обучившиеся по целевому направлению студенты должны отработать три года в месте, откуда они были направлены, но проверка показала, что после выпуска они расторгают договоры о целевом обучении, выплачивают штрафы (порядка 150 тыс. руб.) и выбирают работу по собственному усмотрению.

Также проверка прокуратуры показала, что ни в одном из районов области не проводились конкурсные процедуры по отбору будущих целевиков, не соблюдались требования о сроках заключения договоров о целевом обучении. Губернатор области Роман Бусаргин обратил внимание на отсутствие открытой единой базы целевого обучения, в которой была бы прописана потребность в специалистах, а будущие выпускники могли бы выбрать организацию на территории области, где они смогут отработать по специальности установленный период.

В прошлом году заместитель министра образования региона Людмила Григорьева сообщила, что по целевым направлениям в области обучаются 3641 человек, в 2022 году были выпущены 657 человек. Квоту приема на целевое обучение ежегодно устанавливает правительство РФ. В среднем она составляет 10% от общего числа бюджетных мест на определенные направления подготовки, обучение оплачивается за счет средств федерального бюджета. Всего в прошлом году региону была выделена квота 1,6 тыс. целевых бюджетных мест.

Зампред законодательного собрания Алексей Антонов полагает, что одобренные законопроекты изменят ситуацию с целевой подготовкой в регионе. «Это поможет выстроить работу с целевиками на должном уровне, чтобы по окончании обучения молодые специалисты трудоустраивались по профилю»,— считает господин Антонов.

Сергей Петунин