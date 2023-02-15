Прокуратура нашла приют

Прокуратура Саратовской области начала проверку всех приютов для животных, расположенных на территории региона. Как сообщили в областном ведомстве, соответствующее поручение дал его глава Сергей Филипенко. Днем ранее было возбуждено три административных дела в отношении руководителя приюта «Рич» в Гагаринском районе Саратова Юлии Климовой, где волонтеры обнаружили не менее 80 замерзших трупов животных. Зоозащитники отмечают, что в Саратовской области работа приютов в принципе организована плохо, но с нарушениями, схожими с теми, что были обнаружены в приюте в Гагаринском районе, они не ­сталкивались.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В декабре 2022-го и январе 2023 года в приют поступили 69 собак и 17 кошек, однако ни в прежние места обитания, ни к новым владельцам они не попали, утверждают волонтеры

Фото: прокуратура Саратовской области В декабре 2022-го и январе 2023 года в приют поступили 69 собак и 17 кошек, однако ни в прежние места обитания, ни к новым владельцам они не попали, утверждают волонтеры

Фото: прокуратура Саратовской области

В Саратовской области, по поручению прокурора региона Сергея Филипенко, начались проверочные мероприятия деятельности приютов для животных, действующих на территории субъекта. Об этом сообщили в пресс-службе надзорного органа.

Прокуратура планирует с привлечением специалистов управления ветеринарии правительства Саратовской области дать оценку соблюдению требований ветеринарного и санитарно-эпидемиологического законодательства, а также других правил организации деятельности приютов и норм содержания животных в них.

«В случае выявления нарушений будет решен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования, направленных на восстановление нарушенных прав»,— отметили в прокуратуре.

Основанием для проверки стали нарушения, выявленные при проверке частного приюта для животных Благотворительный фонд защиты животных «Рич». Ее проводила прокурор Гагаринского района Саратова Дина Бахтеева.

По результатам проверки в отношении директора фонда Юлии Климовой были возбуждены дела об административных правонарушениях по ч. 1 ст. 10.6 КоАП РФ («Нарушение правил карантина животных и других ветеринарно-санитарных правил»), ч. 1 ст. 10.7 КоАП РФ («Сокрытие падежа»), ч. 3 ст. 10.8 КоАП РФ («Нарушение правил утилизации биологических отходов»). Также в адрес руководства благотворительного фонда прокуратурой района внесено представление, которое сейчас находится на рас­смотрении.

Проверка приюта «Рич» проводилась с начала февраля. Информацию о том, что в приюте «Рич» в селе Юрьевка Гагаринского района Саратова обнаружено большое количество погибших животных, распространили в социальных сетях местные волонтеры. Они опубликовали снимки трупов собак и кошек, сложенных в контейнер для мусора.

Позже волонтеры создали петицию на Change.org с требованием принудить Благотворительный фонд защиты животных «Рич» к исполнению законодательства об ответственном обращении с животными, которое, по их мнению, его руководство нарушает. В частности, они утверждают, что, судя по подсчетам, «исходя из постов в сети интернет», в декабре 2022 и январе 2023 годов в приют поступили 69 собак и 17 кошек, однако, как утверждают волонтеры, ни возврат животных в прежние места их обитания, ни передача животных новым владельцам не осуществляется.

Директор приюта Юлия Климова утверждала, что организация постоянно закупает необходимые для животных препараты, но «спасти всех невозможно». «Очень много щенков умирает, но также очень много мы спасаем. На протяжении 12 лет мы спасли множество собак»,— пояснила она. Руководитель благотворительного фонда утверждала, что у приюта заключен договор на вывоз трупов животных с ООО «Центр распределения биологических отходов „Био мир“», действующий уже в течение трех лет.

То, что мертвые животные оказались в контейнере для мусора, госпожа Климова объяснила тем, что их не успели вывезти с территории приюта из-за ее болезни.

Частный приют «Рич» работает в селе Юрьевка Гагаринского района Саратова (до 2022 года — Саратовский район области). Благотворительный фонд защиты животных «Рич» зарегистрирован в октябре 2021 года. До этого приют работал как ООО «Рич». Единственный учредитель и директор — Юлия Климова. В 2021 году на приют несколько раз обращал внимание занимавший на тот момент пост главы Саратова Михаил Исаев. «Здесь содержится более 600 собак и около сотни кошек. Всю свою деятельность приют осуществляет на благотворительные пожертвования. Оценил лично, в каких хороших условиях живут животные, познакомился с хозяйками объекта. Считаю, что у муниципалитета есть возможность помочь с увеличением количества вольеров и покупкой корма»,— писал он на своих страницах в ­соцсетях.

В Саратове официально действует также пункт содержания животных МБУ «Дорстрой», рассчитанный на 150 особей. В июне 2021 года в Заводском районе Саратова был открыт муниципальный приют на 400 собак. Всего, по данным облпрокуратуры, в области действуют 19 приютов, и все они будут охвачены проверками.

Саратовская зоозащитница Олеся Ахмерова отмечает, что смертность животных существует во всех приютах, но с такой масштабной волонтеры столкнулись только в одном. «Животные болеют, но в „Риче“ мы не обнаружили документов об их лечении. Подобрать и засунуть животное в клетку — это не спасение, потому что попутно заражаются и другие»,— отмечает госпожа Ахмерова. По ее оценкам, в регионе есть приюты для животных, в которых ситуация схожа с той, что в приюте в Гагаринском районе области. «Приюты в Саратовской области не развиваются, не исключаю, что это и системная проблема, но в других регионах есть приюты, в которые приходишь, и глаз радуется, люди справляются с работой. Никто же не заставляет брать всех животных. Если не получается, то нет разницы, умрет оно в приюте или на улице»,— считает Олеся Ахмерова.

Сергей Петунин