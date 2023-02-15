У Московского вокзала в Петербурге начали сносить павильоны

Сотрудники комитета по контролю за имуществом (ККИ) Санкт-Петербурга начали сносить павильоны рядом с площадью Восстания и Московским вокзалом. Внимание обратили на нелегальные постройки на 1-й Советской улице, сообщили в пресс-службе ведомства.

В одном из строений работали магазины кафе, в другом автосервис. Общая площадь освобождаемой территории составила 641 кв. м., павильоны располагались на территории, которые не включены в схему размещения нестационарных торговых объектов.

Предприниматели не стали спешить с переездом даже после соответствующих уведомлений. Территорию в округе огородили. Демонтаж в настоящее время продолжается.

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