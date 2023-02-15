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Минобороны подало кассационную жалобу на приговор липецкому летчику, виновному в столкновении самолетов

Министерство обороны РФ направило кассационную жалобу на приговор майору Станиславу Гасанову, которого Тамбовский гарнизонный военный суд признал виновным в нарушении правил полетов, повлекшем тяжкие последствия (ст. 351 УК РФ). Ему было назначено два года лишения свободы условно с испытательным сроком в один год; с летчика взыскано 3 млн руб. ущерба за повреждение самолетов, принадлежавших государственному центру подготовки авиационного персонала и войсковых испытаний.

Согласно тексту приговора, 5 сентября 2019 года над населенным пунктом Инициатор в Лебедянском районе Липецкой области Станислав Гасанов выполнял полет в составе пары с другим пилотом на самолете Су-34 в качестве ведомого. Гасанов без разрешения ведущего вышел из полетного порядка и обогнал первый самолет, сообщив неверные сведения о своем местонахождении в воздухе. При снижении произошли два касания самолетов, что привело к их повреждению. Пилоты сумели посадить пострадавшие самолеты, но повреждения были оценены как значительный ущерб.

В тексте приговора указано, что, по оценке АНО «Профессиональное объединение экспертов, криминалистов, оценщиков “Доказательство”», ущерб от столкновения превысил 410 млн руб., а с учетом износа поврежденных деталей — 300,78 млн руб. Прокуратура посчитала возможным взыскать сумму ущерба с учетом износа. Но гарнизонный суд, признав причинение ущерба, взыскал лишь 3 млн руб.: он учел причинение вреда по неосторожности, а также материальное и семейное положение летчика и его награды. Министерство обжаловало приговор, но в середине прошлого года 2-й Западный окружной военный суд оставил его без изменения.

Подробнее — в публикации «Ъ» «Наказание не возместило ущерба».

Сергей Толмачев, Олег Мухин

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