«Молот» уступил в Челябинске «Челмету»

За тур до окончания чемпионата ВХЛ пермский хоккейный клуб «Молот проиграл важный поединок в Челябинске. Все решила единственная шайба, которую хозяева льда, хоккеисты «Челмета», забили во втором периоде.

Несмотря на неудачу, подопечные Сергея Бердников остаются в зоне плей-офф. Все решится в завершающей игре чемпионата, которая состоится 17 февраля и пройдет в Орске. «Молот» в этот день встретится с местным клубом «Южный Урал». Главное для пермяков будет не проиграть, но многое будет зависеть от результатов соперников за попадание в плей-офф. Этот матч станет главным для «Молота» в сезоне.