Елене Литвинчук продлили полномочия председателя Контрольно-счетной палаты Воронежа

Депутаты гордумы Воронежа продлили полномочия Елены Литвинчук в должности председателя городской Контрольно-счетной палаты. Парламентарии поддержали ее кандидатуру единогласно, сообщили в гордуме.

Елена Литвинчук родилась в 1964 году в Воронеже. Окончила ВГУ по специальности «прикладная математика», Воронежский государственный аграрный университет по специальности «экономика и управление». Кандидат экономических наук. Работала в Воронежском НИИ связи, областном технико-коммерческом центре, в АОЗТ «Согласие» и в управлении культуры областного департамента социальной политики. Затем 17 лет трудилась в Контрольно-счетной палате Воронежской области. В 2013 году избрана председателем городской КСП, в 2018-м срок ее полномочий был продлен.

Владимир Зоркий

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