На Урале 23 февраля состоится премьера фильма «Нюрнберг»

Премьера фильма «Нюрнберга» состоится в уральских кинотеатрах 23 февраля, сообщили организаторы. Сегодня в Екатеринбурге прошел предпремьерный спецпоказ фильма для участников специальной военной операции (СВО) РФ на Украине. «Это те самые люди, которые в первую очередь имеют сегодня дело со всем тем, что привело к появлению на свет Нюрнбергского трибунала»,— отметил заместитель губернатора Свердловской области Павел Креков.

Картина Николая Лебедева повествует о Нюрнбергском процессе 1945 года. На скамье подсудимых — высокопоставленные лица нацистской Германии, которые должны ответить за преступления военных лет. Среди обвинителей — члены советской делегации. История одного из них — переводчика Игоря Волгина — занимает центральное место в сюжете. В Нюрнберге он встречает русскую девушку Лену, между ними возникают чувства. Все происходит на историческом фоне главного судебного процесса XX века.

В основе фильма книга Александра Звягинцева «На веки вечные. Роман хроника времен Нюрнбергского процесса». Режиссер фильма «Нюрнберг» Николай Лебедев известен по таким картинам, как «Легенда №17», «Экипаж», «Звезда». В ролях Сергей Безруков (Роман Руденко), Сергей Кемпо (Игорь Волгин), Любовь Аксенова (Лена), Евгений Миронов (Мигачев), Игорь Петренко (Бабленков, комендант одного из районов Берлина). К участию в фильме были приглашены актеры из Австрии, Бельгии, Великобритании, Германии, Дании, США, Франции, Чехии. Съемки проходили в Москве, Калининграде, Калужской области, а также в Праге.

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Виолетта Ширяева, Анастасия Таначева