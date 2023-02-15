Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

В Ярославле 20-летний сгоревший троллейбус будут ремонтировать

«Яргорэлектротранс» планирует отремонтировать сгоревший троллейбус третьего маршрута, рассказал начальник управления городского пассажирского транспорта мэрии города Ярославля Сергей Волканевский.

Фото: Группа «Вконтакте«, «Подслушано в Ярославле»

Фото: Группа «Вконтакте«, «Подслушано в Ярославле»

Как сообщал «Ъ-Ярославль», троллейбус №3 загорелся вечером 14 февраля на конечной остановке «Фабрика Красный перевал». Пострадавшей машине было почти 20 лет, она 2003 года выпуска. Несмотря на выгоревший салон, электротранспорт отправлен не в утиль, а на ремонт.

Как говорят в мэрии, сокращения числа рейсов на третьем маршруте из-за пожара не произошло. Сгоревшему троллейбусу нашли замену.

Алла Чижова

Картина дня

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...