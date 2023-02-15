Американские розничные продажи в январе показали самый сильный рост за два года

В январе розничные продажи в США выросли на 3% в сравнении с предыдущим месяцем — это самый сильный месячный рост с марта 2021 года. Такие данные сегодня, 15 февраля, опубликовало Министерство торговли США. Аналитики, опрошенные Reuters, ожидали роста на 1,8%. В сравнении с январем 2021 года розничные продажи увеличились на 6,4%.

Перед этим показатель снижался два месяца подряд, так как в условиях инфляции, роста ключевой ставки и сложной макроэкономической ситуации потребители сокращали расходы — так, в декабре продажи сократились на 1,1%. «В конечном счете потребление не так слабо, как показывали декабрьские данные, но и не так сильно, как можно предположить на основе январских данных»,— прокомментировал этот результат старший экономист аналитической компании Wrightson ICAP Лу Крэндолл.

Самый сильный рост в январе показали продажи кафе и ресторанов — на 7,2% в сравнении с декабрем. Существенно выросли продажи автомобилей и комплектующих к ним (на 5,9%), мебели и товаров для дома (на 4,4%), а также электроники и бытовой техники (на 3,5%).

Яна Рождественская