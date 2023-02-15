На набережной Геленджика меняют балюстраду

На набережной Геленджика начали замену балюстрады, которая испортилась из-за морской воды. Об этом сообщил мэр города-курорта Алексей Богодистов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Денмонтаж балюстрады на набережной Геленджика

Фото: пресс-служба администрации Геленджика Денмонтаж балюстрады на набережной Геленджика

Фото: пресс-служба администрации Геленджика

На своей станице во «ВКонтакте» он рассказал, что ремонтные работы начаты с самого проблемного участка — в районе гидробазы.

«Внутренний металлический "скелет" балясин из-за влияния соленой морской воды начал гнить и потерял устойчивость, плохо поддавался ремонту. В первый этап замены балюстрады входит 946 метров ограждения. Сейчас подрядчик занят демонтажем конструкций. Вместо металлической арматуры будем использовать пластиковую, более долговечную и устойчивую в морском климате. Внешне новая балюстрада будет идентична существующей, так как за многие годы жители и гости курорта полюбили набережную Геленджика в существующем виде»,— написал геленджикский градоначальник.

Михаил Волкодав

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