В Петербурге задержали четырех похоронных агентов, обещавших места на Северном кладбище

Сотрудники полиции Санкт-Петербурга задержали четырех человек по подозрению в мошенничестве на рынке ритуальных услуг. Об этом 15 февраля сообщили в пресс-службе ГУ МВД по городу и Ленобласти.

Как следует из релиза, к задержанным обращались за помощью по захоронению тел умерших. С февраля по сентябрь 2020 года они ввели в заблуждение трех горожан о возможности захоронения на Северном и Серафимовском кладбищах. Обманным путем агенты заполучили более 300 тыс. руб., предлагая услуги по цене в 3-4 раза меньше.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что обыски по делу о мошенничестве при захоронениях на Северном кладбище ведутся в Петербурге.

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