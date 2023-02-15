Обыски по делу о мошенничестве при захоронениях на Северном кладбище ведутся в Петербурге

В Санкт-Петербурге проводятся масштабные обыски по делу о мошенничестве при захоронении умерших. Правоохранительные органы заинтересовались работой похоронных агентств, пишет 15 февраля 47news.

Полиция проверяет около десяти офисов, которые имеют отношение к похоронному бизнесу на Северном кладбище. Уголовное дело было возбуждено еще в ноябре прошлого года. По версии следствия, некоторые компании брали деньги за похоронные услуги, не имея полномочий проводить захоронения. Сумма ущерба не раскрывается.

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