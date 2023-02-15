Путин поручил обеспечить ускоренную модернизацию первичного звена здравоохранения

Президент России Владимир Путин в режиме видеоконференции принял участие в открытии объектов здравоохранения в нескольких регионах. Во вступительном слове перед началом мероприятия он попросил вице-премьера Татьяну Голикову и главу Минздрава Михаила Мурашко совместно с главами регионов обеспечить ускоренную модернизацию первичного звена здравоохранения. Президент также сообщил, что работа по восстановлению здравоохранения уже идет в Запорожской и Херсонской областях и в Донбассе.

По словам Владимира Путина, государству предстоит еще многое сделать для повышения доступности и качества медицинской помощи. Для этого запущен национальный проект «Здравоохранение», в рамках которого проводится модернизация первичного звена, сообщил глава государства.

Господин Мурашко в ходе мероприятия заявил, что социальные выплаты получили почти 500 тыс. медиков первичного звена, а 83% медицинских организаций уже передали в фонд необходимые для выплат списки. 7 декабря президент России Владимир Путин на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека анонсировал дополнительные выплаты медикам первичного звена. В январе правительство утвердило размер этих выплат — они составят от 4,5 тыс. до 18,5 тыс. руб.

Также глава Минздрава сообщил, что в 2023 году планируется построить 1,2 тыс. медицинских объектов, а 900 из них — это сельские фельдшерско-акушерские пункты. Он добавил, что ведомство в текущем году планирует открыть 27 крупных объектов, в том числе онкодиспансеры, детские больницы и реабилитационный центр.

Модернизация первичного звена стартовала в 2021 году и предполагает ремонт и строительство больниц, поликлиник и фельдшерско-акушерских пунктов, а также закупку для них нового медицинского оборудования в субъектах РФ на условиях частичного софинансирования из федерального центра. Как ранее обещал глава Минфина Антон Силуанов, федеральный бюджет выделит на эти цели около 500 млрд руб. Регионы по условиям проекта должны инвестировать только около 50 млрд руб.

Эрдни Кагалтынов