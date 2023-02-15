Тренер молодежной команды Менезес будет исполнять обязанности главного тренера сборной Бразилии

Временно исполняющим обязанности главного тренера сборной Бразилии по футболу стал тренер молодежной сборной Бразилии Рамон Менезес. Об этом сообщается на сайте Бразильской конфедерации футбола. Под руководством Менезеса сборная проведет гостевой матч с Марокко 25 марта в Танжере.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Рамон Менезес

Фото: Fernando Vergara / AP Рамон Менезес

Фото: Fernando Vergara / AP

Рамону Менезесу 50 лет. Молодежная сборная Бразилии под его руководством в феврале стала победителем чемпионата Южной Америки среди футболистов до 20 лет впервые с 2011 года.

В декабре 2022 года после поражения в четвертьфинале чемпионата мира по футболу в Катаре команде Хорватии главный тренер бразильской сборной Тите покинул свой пост.

Анастасия Ларина