Минфин подтвердил отсутствие планов по отказу от налогового маневра в нефтяной отрасли

Минфин не рассматривает вопрос об отказе от налогового маневра в нефтяной отрасли, сообщил заместитель министра финансов Алексей Сазанов. Об отсутствии таких планов в марте 2022 года говорил вице-премьер Александр Новак.

«Поскольку добыча более чем в два раза выше, чем экспорт, то принятие таких же мер через экспортные пошлины уронило бы экономику добычи сильнее, чем принятые меры. Поэтому движение через НДПИ за счет того, что там больше база, наносит меньший урон экономике добычи нефти»,— сказал господин Сазанов в ходе выступления в Госдуме (цитата по ТАСС). Учитывая вышеперечисленное, сейчас вопрос отказа от данного налогового маневра не рассматривается, отметил замминистра.

Налоговый маневр в нефтяной отрасли был анонсирован в 2015 году. Это — программа постепенного отказа от экспортной пошлины на нефть и нефтепродукты. Предполагалось, что размер пошлины к 2024 году должен уменьшиться c 30% до нуля, а налог на добычу полезных ископаемых вырасти на эквивалентную сумму.

До начала военной операции эксперты прогнозировали, что налоговый маневр в российской нефтяной отрасли не увеличит доходы бюджета при текущих высоких ценах на нефть. В конце марта господин Новак говорил, что правительство пока не считает целесообразным изменять или отменять налоговый маневр в нефтяной отрасли.

Доля сборов от добычи и продажи нефти и газа в бюджете по итогам 2022 года составила около 42%. В 2020-м этот показатель был равен 28%, в 2021-м — 36%, сообщал в январе Минфин. Сборы экспортной пошлины на нефть, газ и нефтепродукты составили в 2022 году 2,507 трлн руб. и в сравнении с 2021-м выросли на 12,7%.

Мария Федотова