Шесть семей пострадавших при стрельбе в школе №88 в Ижевске получат адресную поддержку на 619 тысяч рублей

В столице Удмуртии адресную помощь окажут шести семьям пострадавших и погибших в результате трагедии в школе №88 в Ижевске. Как сообщает пресс-служба общественной организации «Российский Красный Крест», общая сумма адресной помощи составила 619,2 тыс. руб.

В частности, средства в размере 53,4 тыс. руб. потрачены на компенсацию расходов на санаторно-курортное лечение и оздоровительный отдых пострадавшего. Еще 95 тыс. руб. направлено на компенсацию расходов на проживание пострадавшего, членов его семьи в НМИЦ нейрохирургии им. ак. Н.Н. Бурденко, а также компенсацию транспортных расходов в связи с прохождением медицинской реабилитации — 17,6 тыс. руб. На погашение кредитных обязательств члена семьи погибшего выделено 149,9 тыс. руб.

Кроме того, в настоящее время ожидается комплект документов для компенсацию расходов на проживание пострадавшего и его семьи в НМИЦ нейрохирургии в размере 53,2 тыс. руб.

В то же время оформляются договоры на оплату аренды квартиры женщины, чья дочь погибла в результате нападения на школу, и находящейся в трудной жизненной ситуации. Помощь в размере 25 тыс. руб. оказывается ежемесячно на период до октября 2023 года. Напомним, заявление женщины на оказание помощи поступило в администрацию главы Удмуртии 1 декабря прошлого года. 16 января РКК получил все необходимые документы, после чего запрос удовлетворили.

Кроме того, для оборудования комнаты психологической разгрузки в школе №88 планируется выделить 1,3 млн руб. В настоящее время закуплено оборудование на сумму 887,4 тыс. руб.

Напомним, РКК объявил национальный сбор на поддержку пострадавших после трагедии. Итоговый объем поступивших средств составил 3,46 млн руб. Из республиканского бюджета семьям погибших было выплачено по 1 млн руб., пострадавшим — по 500 тыс. руб. Также из федерального бюджета семьям погибших направили по 1 млн руб., получившим тяжкий или средний вред здоровью — по 400 тыс. руб., легкий вред — 200 тыс. руб.

Подробнее о трагедии, произошедшей в Ижевске 26 сентября, читайте в материале «Ижевскую школу атаковал выпускник со свастикой».